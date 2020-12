1B Pro League - Le RWDM et Deinze se quittent sur un partage

Le RWDM et Deinze ont partagé l'enjeu 1-1 dimanche pour le dernier match de la 13e journée de 1B Pro League.Il ne fallait que six minutes au RWDM pour ouvrir le score sur un but de Rommens. Un avantage que les Bruxellois allaient conserver jusqu'au repos. Après la pause, Deinze rétablissait l'égalité grâce à Mertens (67e) et le marquoir n'allait plus bouger jusqu'au coup de sifflet final. Au classement, Deinze (19 points) s'empare de la quatrième place devant Lommel, battu à Westerlo dimanche après-midi. Le RWDM (16 points) stagne à la sixième place. (Belga)

