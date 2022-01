1B Pro League - Lommel effectue ses emplettes au Brésil et au Costa Rica

Le SK Lommel a enregistré ce mardi deux nouveaux joueurs dans son effectif. Il s'agit du Costaricain Alonso Martinez et du Brésilien Cauê Vinicius dos Santos. Les deux nouvelles recrues ont apposé leur signature au bas d'un contrat de cinq saisons.Martinez, 23 ans, arrive en provenance de LD Alajuelense, club de son pays. L'ailier a récolté ses six premières sélections pour le Costa Rica en 2021 et a été une des révélations de la Gold Cup l'été dernier. De son côté, Dos Santos, 19 ans, évoluait au sein de la formation brésilienne de Grêmio Novorizontino. Il a été international pour les U20 Auriverde et a été prêté ces dernières années au club des Corinthians. Dos Santos devient le quatrième Brésilien de l'effectif lommelois. Pour l'instant, Lommel effectue une saison décevante en D1B et occupe l'avant-dernière place au classement avec 16 unités en autant de rencontres. (Belga)