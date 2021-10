1B Pro League - Mouscron s'impose 0-2 à Virton et tient sa première victoire

La 10e journée de la 1B Pro League a vu l'Exclesior Mouscron remporter son premier succès 0-2 en déplacement à Virton, vendredi. Après le partage arraché contre le RWDM le week-end précédent, José Jeunechamps a vu ses Hurlus s'imposer grâce à des buts de Christophe Lepoint (41e) et de Joachim Carcela (88e), monté en cours de match (62e). Au classement, Mouscron (6 points) ne décolle toutefois pas de la dernière place et Virton (9 points) reste 7eSamedi à 16 heures, Waasland-Beveren tentera de conserver sa deuxième place (16 points) face au Lierse (12 points, 4e). Dimanche à 16 heures, Westerlo, leader invaincu (23 points), se déplace à Deinze, dont la dernière victoire remonte à la 4e journée, le 10 septembre contre Mouscron (3-1). Depuis, les Flandriens, qui ont collectionné quatre partages et subi une défaite, ont glissé à la 5e place du classement (12 points). A 20 heures, Lommel (13 points, 3e) essayera de confirmer face au RWDM (9 points, 6e) son succès en 16e de finale de la Coupe de Belgique au détriment de Charleroi. (Belga)