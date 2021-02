1B Pro League - Pas de vainqueur entre Westerlo et Lommel

Westerlo et Lommel se sont quittés sur un partage 1-1, lundi, en clôture de la 19e journée de la 1B Pro League.Lukas Van Eenoo (58e) a donné l'avantage à Westerlo. Lommel a égalisé grâce à Glenn Neven (82e). Leo Seydoux (88e) a laissé Westerlo à dix après avoir écopé d'une deuxième jaune. Ce résultat arrange surtout une autre équipe, Seraing, toujours deuxième et barragiste pour la promotion avec 32 points. Westerlo reste en effet troisième à une longueur des Métallos. Lommel (28 points) occupe la quatrième place. Dimanche, l'Union Saint-Gilloise, solide leader avec 47 points, a battu 3-1 le Club Bruges NXT tandis que le Lierse et Lommel ont partagé 1-1. Le match Seraing/RWDM a été reporté en raison de la météo. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.