1B Pro League - RWDM renverse la situation face à Westerlo et s'empare de la 5e place au classement

Mené à la mi-temps par Westerlo (0-1), le RWDM est parvenu à renverser la situation au retour des vestiaires. Il s'est imposé 2-1, samedi en match de la 20e journée de la 1B Pro League de football. Les Molenbeekois dépassent Deinze et remontent à la 5e place du classement avec 25 unités après 18 matchs. Westerlo a manqué l'occasion de prendre la 2e place. Les Campinois restent en 3e position et comptent 31 points en 19 rencontres. L'Union est solide leader (50 pts) devant Seraing (32).Après trois défaites de rang toutes compétitions confondues, le RWDM espérait obtenir un bon résultat à domicile face à Westerlo mais Igor Vetokele cueillait les Molenbeekois à froid après 14 minutes de jeu. Les hommes de Vincent Euvrard réagissaient bien en seconde période et Kevin Nzuzi Mata égalisait pour le RWDM (51e) avant que Leonardo Miramar Rocha n'offre la victoire aux Molenbeekois (69e), au terme d'un contre magistral qui s'est terminé par un subtil lob. La carte rouge de Kurt Barahams en fin de rencontre n'a évidemment pas aidé Westerlo à revenir au score (87e). . (Belga)