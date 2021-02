1B Pro League - Seraing repoussé à 18 points après sa défaite face à l'Union Saint-Gilloise

Le duel entre les deux premiers a ouvert la 20e journée du championnat de 1B Pro League vendredi. Seraing n'a pas été en mesure de bloquer la marche en avant de l'Union Saint-Gilloise (0-2). Deniz Undav (5e) et Dante Vanzeir sur penalty (8e) n'ont pas fait traîner les choses. Au classement, après ce 8e succès consécutif et le 16e en vingt rencontres, l'Union est solide leader avec 50 points, 18 de plus que Seraing (qui compte un match de moins), qui a terminé le duel à dix après à l'exclusion de Benjamin Boulenger (81e).Sur un dégagement d'Anthony Morris, Guillaume François a évité Benjamin Boulenger avant de centrer pour Undav (5e, 0-1). Les Métallos n'ont pas eu le temps de se remettre de ce coup sur la tête que Vanzeir a transformé un penalty accordé pour une faute de Yahya Nadrani sur Teddy Teuma (8e, 0-2). La réaction des Métallos n'a pas été de nature à bloquer les Unionistes. Bien que ceux-ci se soient montrés plus attentistes, ils ont donné plus de travail à Guillaume Dietsch que Georges Mikautadze et les siens à Moris. Si les dernières minutes de la première période ont été tendues avec trois cartes jaunes, le début de la seconde l'a été tout autant avec trois autres cartes jaune en sept minutes. La liste des avertis s'est encore allongée à neuf avec une virant au rouge pour Boulenger (81e). Les derniers points perdus par l'Union en championnat remontent au 29 novembre lors de leur défaite (1-0) à ... Seraing. Samedi à 20h45, le RWDM (22 points, 6e) accueille Westerlo (31 points, 3e), qui tentera de prendre la deuxième place. Dimanche, Deinze (24 points, 5e), qui n'a pris que deux points sur douze, reçoit à 16 heures le Club Bruges NXT (7 points). La lanterne rouge essaiera d'éviter une huitième défaite d'affilée. A 20 heures, Lommel (28 points, 4e) accueille le Lierse (14 points, 7e), qui n'a gagné qu'un seul de ses dix derniers matches. (Belga)