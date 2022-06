1B Pro League - Tom Pietermaat quitte le Beerschot où il évoluait depuis 2014

Après huit ans de bons et loyaux services, Tom Pietermaat a décidé de quitter le Beerschot malgré un contrat qui courait encore jusqu'en 2023, a annoncé dimanche le club anversois relégue en 1B Pro League.Pietermaat, 29 ans, est arrivé au Beerschot en 2014 en provenance du Racing Malines. En huit saisons, il a connu la remontée des 'Rats' des divisions inférieures à la D1A en 2020. Au total, il a joué 168 rencontres pour le Beerschot. Lors de la saison écoulée, le Beerschot a terminé à la 18e et dernière place en Jupiler Pro League et évoluera donc en 1B Pro League lors de la prochaine saison. (Belga)