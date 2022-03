1B Pro League - Un match à suspense entre Deinze et Waasland-Beveren

Le premier match de la 24e journée de 1B Pro League au programme dimanche s'est terminé par un partage 3-3 entre Deinze et Waasland-Beveren. Les visités ont terminé à neuf suite aux exclusions de Christophe Janssens (83e) et de Denys Prychynenko (90e+2). A 20 heures, Mouscron (27 points, 5e) se rend au Lierse (26 points, 6e).Du coup, les deux équipes font du sur place au classement: les Waeslandiens restent troisièmes (37 points) et les Flandriens quatrièmes (33 points). Pourtant, sur des assists de Daniel Maderner, Kevin Hoggas (5e, 0-1) et Lucas Costa (10e, 0-2) avaient mis Beveren en position favorable. Mais un autogoal d'Aleksandar Vukotic (24e, 1-2), Youssef Challouk (72e, 2-2) et Bafode Dansoko (76e, 3-2) ont permis aux visités de signer une belle remontée annihilée par un doublé de Costa (85e, 3-3). Vendredi, Virton a renoué avec la victoire, qui lui échappait depuis le 5 novembre (1-3 à Lommel), face à Westerlo. Malgré le but d'Aboubakar Sidibe (21e), les Gaumais sont derniers (17 points). Westerlo (49 points) reste solide leader d'autant que samedi, le RWDM a marqué le coup à Lommel (0-0). Les Bruxellois occupent la deuxième position (42 points) tandis que Lommel est toujours avant-dernier avec 25 points, soit huit de plus que Virton à quatre journées du terme. (Belga)