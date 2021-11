1B Pro League - Vainqueur à Virton, le RWDM se hisse en 4e position

Le premier des deux matches de la 12e journée de 1B Pro League s'est terminé par la victoire 0-2 du RWDM à Virton. Lenny Nangis (59e) et Jarno Libert (79e) ont propulsé les Bruxellois en 4e position avec 16 points, tout comme le Lierse (3e). Par contre, les Gaumais se retrouvent derniers (12 points). A 20 heures, Deinze (15 points, 5e) peut se hisser en deuxième position en cas de victoire sur Lommel (13 points, 6e).Vendredi, Mouscron a signé un troisième succès de rang, 0-2 à Waasland-Beveren avec des buts de Teddy Chevallier sur penalty (52e) et Clément Tainmont (62e). Longtemps à la traîne, les Hurlus ont recollé au peloton et comptent 12 points tout comme Virton (8e). Avec 17 points, Beveren a conservé sa deuxième place mais son retard sur Westerlo est monté à dix unités. Samedi, le leader a mis fin à une série de deux matches sans victoire en refilant un carton, 1-5, au Lierse (16 points, 3e). (Belga)