1B Pro League - Victoire pour le RWDM face à un Lierse en pleine crise

Le RWDM s'est offert la victoire par la plus petite des marges aux dépens du Lierse samedi lors de la 15e journée de Pro League 1B (1-0).C'est une équipe du Lierse en pleine crise qui se rendait au stade Edmond Machtens. Avec un bilan de 9 défaites sur les 10 derniers matchs, les Lierrois espéraient remonter la pente face au RWDM. Mais ce sont les Molenbeekois qui l'ont emporté grâce à un unique but signé Nicolas Rommens à l'heure de jeu (61e), accentuant la mauvaise série des hommes de Tom Van Imschoot. Au classement, le RWDM de Vincent Euvrard rejoint Deinze à la 4e place avec 22 points alors que le Lierse, 10 points, est 7e et avant-dernier avec 3 points d'avance sur la lanterne rouge, le Club Bruges NXT. (Belga)