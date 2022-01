1B Pro League - Virton écrasé 0-4 à domicile par Waasland-Beveren

Réduit à neuf, Virton n'a pas pesé bien lourd face à Waasland-Beveren dimanche lors de la 17e journée de la 1B Pro League. L'Excelsior a en plus terminé à neuf suite aux exclusions de Nicholas Rizzo (46e) et de Marc Doue (69e).Leonardo Bertone (11e) et Louis Verstraete (14e) avaient déjà jeté les bases du succès des Lions quand Rizzo a été exclu (46e). La sortie de Doue (69e) a encore plus facilité la tâche des visiteurs, qui ont doublé la mise par Bertone (71e) et Mauro Trari (85e). Au classement, Virton reste collé à la dernière place (14 points) alors que Beveren reprend la deuxième place (27 points) au RWDM (26 points, 3e) mais compte un match de plus. (Belga)