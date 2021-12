1B Pro League - Waasland-Beveren assure sa deuxième place en battant Deinze

Waasland-Beveren n'a laissé aucune chance à Deinze dimanche lors du match de la 15e journée du championnat de 1B Pro League (4-1). Louis Verstraete (17e), Kevin Hoggas (37e) et Daniel Maderner (41e, 48e) ont permis aux Waeslandiens de conserver leur deuxième place avec 23 ponts, dix de moins et un match de plus que Westerlo. Deinze reste 4e (20 points) A 20 heures, Virton (12 points, 8e) reçoit le Lierse (17 points, 6e).Vendredi, le duel entre le RWDM (20 points, 3e) et Westerlo a été remis en raison des fortes chutes de neige survenues en début de soirée sur la région bruxelloise et qui ont rendu le terrain du stade Edmond Machtens impraticable. Samedi, Mouscron s'est hissé en 5e position (18 points) en battant 2-1 Lommel (15 points, 7e). Les Limbourgeois ont cependant ouvert la marque par Daniel Arzani (9e, 0-1) mais Joachim Gonzalez (59e, 1-1) et Eric Bocat (65e, 2-1) ont offert un cinquième succès aux Hurlus. (Belga)