1B Pro League - Waasland-Beveren recrute le Belgo-Marocain Abdel Al Badaoui

Waasland-Beveren a bouclé son troisième transfert hivernal avec l'arrivée en prêt jusqu'à la fin de la saison du Belgo-Marocain Abdel Al Badaoui. Il arrive en droite ligne d'Alcorcón, pensionnaire de la division 2 espagnole et, tout comme les Waaslandiens, propriété du groupe d'investissement américain Bolt Football Holdings.Le joueur de 25 ans évoluait pour Seraing avant de signer cet été en faveur de la formation espagnole. Al Badaoui a aussi défendu les couleurs de Visé, ainsi que de Saint-Trond et du Standard en équipes de jeunes. Avant ce prêt, Waasland-Beveren a également enregistré les arrivées d'Aliou Baldé (Feyenoord) et de l'ancien Diable Rouge Guillaume Gillet (Charleroi). Pour l'instant, les Waaslandiens occupent la deuxième place de D1B, à dix longueurs du leader Westerlo, qui compte une rencontre de moins. (Belga)