1B Pro League - Westerlo assure la troisième place face à Club NXT

La 14e et dernière journée de la première phase de la D1B Pro League a vu Westerlo assurer sa troisième place grâce à sa victoire 2-1 face au Club NXT. Kurt Abrahams (29e, 1-1) et Lukas Van Eenoo (66e, 2-1) ont permis aux Campinois, qui ont terminé à dix après l'exclusion de Kader Keita (80e), de compter 24 points. Les espoirs du Club de Bruges, qui ont ouvert la marque par Thibo Baeten (19e, 0-1), restent derniers (7 points).Samedi à 20h45, le Lierse (10 points, 7e) accueille Deinze, qui ne peut espérer mieux que sa 4e place actuelle (19 points). Dimanche à 16h, Seraing (25 points, 2e) reçoit le RWDM, qui n'a pris qu'un point sur neuf et se retrouve en 6e position (16 points). A 20 heures, Lommel (18 points, 5e) accueillera l'Union Saint-Gilloise, déjà assurée du titre de champion d'automne. (Belga)