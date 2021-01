1B Pro League - Westerlo bat le Lierse et reprend la 2e place

Westerlo s'est imposé 2-0 face au Lierse dimanche soir en clôture de la 17e journée de 1B Pro League. Les Campinois, qui se sont imposés grâce à des buts d'Igor Vetokele (23e) et Atabey Cicek (32e), reprennent la 2e place du classement à Seraing, qui avait battu le Club NXT 2-1 dans l'après-midi.L'Union Saint-Gilloise, victorieuse du derby bruxellois sur le terrain du RWDM samedi (0-2), caracole en tête de la Division 1B avec 41 points, 11 de plus que le 2e, Westerlo (30). Seraing est 3e avec 29 unités. Vainqueur 4-2 de Deinze vendredi, Lommel est 4e (27 points) devant Deinze (23), le RWDM (22), le Lierse (13) et les espoirs du Club de Bruges (7). (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.