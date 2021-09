1B Pro League - Westerlo gagne à Waasland-Beveren et reste en tête

Westerlo s'est imposé 0-2 à Waasland-Beveren, dimanche, en clôture de la quatrième journée de la 1B Pro League, restant ainsi en tête du championnat.Tuur Dierckx (21e) et Jan Bernat (45e) ont marqué les buts de Westerlo. Kevin Hoggas a loupé le penalty qui aurait pu relancer le suspense (88e). Au classement, Westerlo mène la danse avec 10 points, deux de plus que Deinze. Waasland-Bevren occupe la quatrième position avec 6 unités, derrière le Lierse (7). Viennent ensuite, dans l'ordre, le RWDM (5), Lommel (4), Virton (4) et Mouscron, toujours bloqué à 0. (Belga)