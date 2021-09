1B Pro League - Westerlo rattrape deux buts de retard contre Deinze et reste en tête de la D1B

Westerlo et Deinze se sont quittés sur un partage 2-2 dimanche dans le cadre de la 5e journée de championnat en D1B. Westerlo reste à la 1re place du championnat, tandis que Deinze est 3e.C'était un match en deux temps. Deinze a pu compter sur Challouk pour inscrire le premier but de la rencontre sur un rebond favorable (0-1, 31e), puis pour doubler la mise en deuxième mi-temps d'une frappe dans le plafond (0-2, 64e). Westerlo, dominé, est néanmoins revenu dans les 20 dernières minutes. Les hôtes ont d'abord réduit l'écart grâce à Dierckx qui s'est fait justice lui-même sur pénalty, en prenant le gardien à contrepied (1-2, 72e). Ils ont ensuite égalisé sur une demi-vollée spectaculaire de Van den Keybus des 25 mètres (2-2, 85e) pour récupérer le point du nul. Au classement, les positions demeurent inchangées: Westerlo conserve sa 1re place avec 11 points en 5 matchs et devance Deinze, 3e, qui compte 9 points comme Beveren, 2e. Le Lierse, 4e avec 7 points, doit affronter Lommel (7e, 4 points) à 20h. (Belga)