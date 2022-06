Red Flames - Six buts, dont un triplé de Vanmechelen, pour les Flames face au Luxembourg

Les Red Flames, 19es au classement mondial, ont terminé leur série de matchs de préparation à l'Euro féminin de football par une victoire 6-1 sur le Luxembourg (FIFA 113), mardi, à Lierre. Davinia Vanmechelen a réalisé un triplé (15e, 42e et 48e), Amber Tysiak un doublé (45e+4, 73e) et Jassina Blom (81e) a mis le sixième but. Caroline Jorge (34e) avait provisoirement égalisé.

Les Belges poursuivront leur préparation à Tubize avant de s'envoler pour l'Angleterre, où elles disputeront le deuxième Euro de football féminin de leur histoire. Les Flames entreront en compétition, dans le groupe D, le 10 juillet contre l'Islande (FIFA 17) à Manchester avant de défier la France (FIFA 3) quatre jours plus tard à Rotheram puis l'Italie (FIFA) le 18, à nouveau à Manchester. (Belga)