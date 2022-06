Jupiler Pro League - Seraing recrute le défenseur Sérgio Conceição, fils de l'ancien Standardman

Seraing a annoncé mercredi la signature de Sérgio Emanuel Fernandes da Conceição, l'un des fils de l'ancien médian portugais et actuel coach du FC Porto.

Né le 12 novembre 1996, le Portugais évolue sur le couloir droit du terrain et portait les couleurs de l'Estrela Amadora la saison dernière, en deuxième division portugaise. Il a signé un contrat d'une saison avec le club liégeois de Jupiler Pro League. "J'ai été séduit par le projet du club et cette opportunité de jouer en D1A en Belgique", explique le joueur. "Ce sera ma première expérience à l'étranger en tant que joueur, même si je connais bien Liège pour y avoir habité quand j'avais 14 ans et que mon papa jouait au Standard. J'ai joué à tous les échelons au Portugal et j'avais un contact pour rejoindre l'élite dans mon pays, mais j'ai préféré venir ici." (Belga)