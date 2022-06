Manche: 86 migrants secourus au large des côtes françaises

Quatre-vingt six migrants, qui tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord de deux embarcations de fortune, ont été secourus mercredi dans la Manche, a annoncé la préfecture maritime.Une première embarcation, qui transportait 46 personnes, a été repérée dans la nuit de mardi à mercredi dans le détroit du Pas-de-Calais. Secourus par un canot des sauveteurs en mer (SNSM), les naufragés ont été déposés au port de Dunkerque, indique dans un communiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Premar). Une autre embarcation a également été "signalée en difficulté au large du Touquet". Deux des 40 naufragés, qui s'étaient "jetés à l'eau pour revenir vers la côte à la nage", ont du être "récupérés" par un hélicoptère de la Marine nationale, selon la Premar. Les 38 autres ont été pris en charge par les sauveteurs en mer de Berck et déposés sur la plage de Cuq (Pas-de-Calais). (Belga)