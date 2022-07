Les dernières mesures de confinement ont fait baisser les émissions chinoises

Les émissions chinoises de CO2 ont diminué de près de 8% entre mars et mai, à la suite des récentes mesures de confinement décidées pour faire face à la flambée de cas de Covid dans l'Empire du milieu, qui maintient sa politique stricte de "zéro covid", selon des chercheurs de Carbon Monitor.

Les mesures de confinement ont particulièrement visé Shanghai, l'un des centres industriels du pays, ce qui a pesé sur la demande en énergie. Le ralentissement du marché immobilier a également contribué à la baisse des émissions de gaz à effet de serre via une demande moindre en acier, ciment et béton, des composants très énergivores. En février et mars, les émissions chinoises avaient augmenté de 2%. La Chine est le premier émetteur mondial de C02. Pékin s'est engagé à faire culminer ses émissions en 2030 puis à les faire reculer jusqu'à atteindre la neutralité climatique en 2060. (Belga)