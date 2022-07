Libye: des manifestants investissent le siège du Parlement à Tobrouk

Des manifestants ont investi vendredi le siège du Parlement libyen à Tobrouk, dans l'est du pays, en protestant contre la détérioration des conditions de vie et l'impasse politique, ont rapporté les médias.Plusieurs chaînes de télévision ont affirmé que des manifestants avaient pénétré à l'intérieur du bâtiment et commis des saccages. Des images diffusées par les médias montraient d'épaisses colonnes de fumée noire se dégageant du périmètre de la bâtisse après que des jeunes protestataires en colère ont brûlé des pneus. (Belga)