Météo - Une matinée ensoleillée avant l'arrivée des nuages

Le temps sera d'abord ensoleillé en beaucoup d'endroits, vendredi, sauf au sud du sillon Sambre et Meuse où des champs de nuages bas seront présents. En cours de journée, de larges éclaircies alterneront avec des nuages cumuliformes qui pourraient donner lieu à l'une ou l'autre averse localement. Au littoral, le temps deviendra plus ensoleillé en cours d'après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).Les maxima seront compris entre 17 ou 18°C en Ardenne et 21 ou 22°C en Campine. Le vent sera faible à généralement modéré et virera du sud-ouest à l'ouest. A la mer, il sera modéré à plutôt assez fort d'ouest-sud-ouest avec des pointes jusqu'à 50 km/h. Ce soir, le ciel déragera progressivement. Cette nuit s'annonce donc calme avec de larges éclaircies. Les minima varieront de 6 à 12°C, sous un vent faible de secteur sud-ouest ou sans direction précise. A la mer, il deviendra modéré de sud-ouest. Samedi, la journée débutera sous le soleil. Ensuite, quelques champs nuageux se développeront au fil des heures avant de se dissiper en soirée. Le temps restera sec et les maxima se situeront entre 20°C en Ardenne ainsi qu'au littoral et 24°C en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur sud à sud-ouest. En région côtière, une brise de mer modérée de nord-ouest s'établira l'après-midi. Dimanche, les larges éclaircies matinales céderont la place à des champs nuageux plus nombreux depuis le nord-ouest. Même si quelques gouttes ne peuvent être exclues, notamment dans le nord-ouest, le temps devrait rester sec en beaucoup d'endroits. Les maxima varieront de 19 à 23°C, sous un vent modéré de secteur ouest à sud-ouest. (Belga)