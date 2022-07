ONU: 15 millions de dollars pour améliorer la sécurité routière dans les pays pauvres

Le Fonds des Nations unies pour la sécurité routière a annoncé vendredi avoir récupéré 15 millions de dollars de dons pour améliorer entre 2022 et 2025 la sécurité routière dans les pays à revenu faible et intermédiaire."Des fonds supplémentaires peuvent et doivent être consacrés à des solutions de sécurité routière afin de mettre un terme aux pertes de vies insensées qui se produisent chaque jour sur nos routes", a déclaré le Français Jean Todt, envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour la sécurité routière. Les accidents de la route causent chaque année 1,3 million de morts et 50 millions de blessés graves. Il s'agit de la première cause de mortalité chez les personnes âgées de 5 à 29 ans et 9 victimes sur 10 vivent dans des pays à moyen ou à bas revenu. Parmi les donateurs qui se sont réunis pendant deux jours à l'ONU à New York, figurent la Croatie, la Commission européenne, la Hongrie, le Luxembourg, le Nigeria, la Russie et la Slovaquie, a précisé Jean Todt lors d'une conférence de presse. Le secteur privé, notamment des entreprises spécialisées dans des équipements automobiles, a également promis des fonds, selon le Fonds des Nations unies. Il finance actuellement 25 projets pour améliorer la sécurité routière dans 30 pays, via une meilleure planification urbaine des zones scolaires, des transports non motorisés à faible émission et l'établissement de normes pour rendre les véhicules d'occasion plus propres et plus sûrs dans les pays en développement. Selon l'ONU, la sécurité routière coûte aux pays en développement entre 2 et 5% de leur PIB chaque année. L'objectif du Fonds est de réduire de moitié le nombre de morts et de blessés sur les routes d'ici 2030 et faire de la mobilité sûre et durable une réalité concrète. (Belga)