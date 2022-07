Neuhaus suspend sa production de chocolat

Le chocolatier belge Neuhaus a suspendu sa production après que le fabricant Barry Callebaut a annoncé avoir détecté de la salmonelle dans un lot de production. Neuhaus, qui se fournit chez Callebaut, dit avoir été prévenu "trop tard", indique La Dernière Heure, samedi.

Barry Calelbaut, fabricant belgo-suisse, a annoncé jeudi matin avoir mis sa production à l'arrêt dans son usine située à Wieze, en province de Flandre orientale, après avoir détecté la présence de salmonelle dans un lot de production. Toutes les barres chocolatées ayant été produites après le samedi 25 juin ont été bloquées dans la foulée. Client de Callebaut, Neuhaus a été prévenu mercredi soir. "Une bonne partie du chocolat potentiellement contaminé avait déjà été utilisée dans nos usines", déclare Ignace Van Doorselaere, CEO de Neuhaus, dans la DH. "Nous avons dû isoler et détruire toute la production et le stock concerné, mais aussi fermer notre usine." L'usine doit rester fermée deux à quatre semaines, le temps de la nettoyer. L'entreprise espère reprendre une activité normale début août. "Heureusement, nous avons un stock pour assurer des ventes sur une durée de trois à quatre semaines." Chez Neuhaus, 80 tonnes de chocolat doivent être détruites. L'entreprise regrette avoir été prévenue "trop tard". Dans une réaction transmise à Belga, le porte-parole de Barry Callebaut affirme que l'entreprise comprend qu'en période de crise, des questions sur le timing et l'approche adoptée soient posées. "Nous sommes convaincus que l'échange d'information avec l'Afsca (l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, ndlr) et avec nos clients n'aurait pas pu se faire de manière plus rapide", dit-il. (Belga)