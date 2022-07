Sibiu Tour - Le Néerlandais Tim van Dijke remporte le prologue

Le Néerlandais Tim van Dijke (Jumbo-Visma) a remporté le prologue du Sibiu Tour (2.1), samedi en Roumanie. Le Néerlandais portera donc le maillot de leader dimanche lors de la première des trois jours de course.

Tim van Dijke, 22 ans, a signé le meilleur temps du tracé de 2,3 kilomètres dans les rues de Sibiu. Grâce à un chrono de 2:42.62, il a devancé le Polonais Marcelo Bogulawski (HRE Mazowsze Serce Polski) et l'Estonien Martin Laas (BORA-hansgrohe) pour signer une 2e victoire chez les professionnels, après une étape du Tour de Croatie en 2021. Jumbo-Visma a placé deux autres coureurs dans le top-5 avec les Néerlandais Pascal Eenkhoorn (4e) et David Dekker (5e). Le Sibiu Tour, remporté par l'Italien Giovanni Aleotti en 2021, et par Egan Bernal en 2017, durera jusque mardi. Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe) et l'équipe Lotto Soudal, sans Steff Cras positif au Covid-19 mais avec Harm Vanhoucke, sont notamment présents. Dimanche, la 1re étape sera longue de 206,9 km entre Brezoi et Sibiu, avec quatre difficultés au programme. (Belga)