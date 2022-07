Wimbledon - Kirsten Flipkens qualifiée pour les huitièmes de finale du double dames

Kirsten Flipkens (WTA 62 en double), 36 ans, associée à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 49 en double ), a gagné son match du 2e tour du double dames des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, samedi soir sur le gazon de Wimbledon.

La Campinoise et l'Espagnole ont bataillé trois manches et 2h04 avant de prendre la mesure de la Suissesse Belinda Bencic (WTA 168 en double) et de l'Australienne Storm Sanders (WTA 12 en double) : 3-6, 6-3 et 6-2. En huitièmes de finale, Flipkens et Sorribes Tormo seront opposées aux Tchèques Barbora Krejcikova (WTA 7 en double) et Katerina Siniakova (WTA 3 en double), tête de série N.2, lauréates ensemble du tournoi en 2018 et plus récemment victorieuses de l'Open d'Australie en début d'année. Demi-finaliste en simple en 2013, Flipkens égale d'ores et déjà sa meilleure performance en double à Wimbledon. Elle avait déjà disputé le 3e tour du double dames en 2017 et 2018. Jeudi, 'Flipper' a disputé son dernier match en simple de sa carrière lors d'une défaite au 2e tour contre Simona Halep (WTA 18), ancienne N.1 mondiale et lauréate en 2019. (Belga)