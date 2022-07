Wimbledon - Rafael Nadal se hisse avec autorité en huitièmes de finale

Rafael Nadal (ATP 4/N.2) s'est qualifié pour les huitièmes de finale de Wimbledon à la faveur d'une victoire en trois sets - 6-1, 6-2, 6-4 - contre l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 54/N.27), samedi sur le Centre Court du All England Club.

Après avoir abandonné une manche au 1er et au 2e tour, l'homme aux 22 sacres en Grand Chelem n'a cette fois pas trainé en route. Il n'a concédé qu'un seul break, après la fermeture du toit dans le 3e set, mais a rectifié le tir dans la foulée avant de s'imposer, sur un service gagnant, après 2h03 de jeu. En quête d'un troisième sacre sur le gazon londonien (après 2008 et 2010), l'Espagnol défiera Botic van de Zandschulp en huitièmes de finale. Le Néerlandais de 26 ans, 25e mondial et tête de série N.21, a battu en quatre sets le Français Richard Gasquet (ATP 69) sur le score 7-5, 2-6, 7-6 (9/7), 6-1. Sensation du dernier US Open, où il avait atteint les quarts, Van de Zandschulp avait été éliminé au 2e tour en 2021 pour sa première apparition aux 'Championships'. Vainqueur des deux premiers tournois du Grand Chelem de la saison, l'Open d'Australie et Roland-Garros, le Majorquin n'a pas semblé gêné par son pied gauche affecté d'une maladie dégénérative et incurable (syndrome de Müller-Weiss) qui menace ouvertement la suite de sa carrière. (Belga)