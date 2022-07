Capitool bestormd - Republikeinse Liz Cheney wil Trump niet nog eens als president

De Republikeinse politica Liz Cheney heeft in een zondagsinterview haar partij gewaarschuwd voor een nieuwe termijn als president voor Donald Trump. "Ik denk dat hij niet de kandidaat van de partij kan zijn", aldus Cheney. Dezer dagen is de dochter van voormalig vicepresident Dick Cheney ondervoorzitter van de parlementaire commissie die de bestorming van het Capitool, op 6 januari vorig jaar, onderzoekt.

"Er is geen twijfel mogelijk dat een zo gevaarlijke man als Donald Trump nooit meer in het Oval Office mag belanden", aldus Cheney nog. De uitspraken komen er enkele dagen na een opvallende tussenkomst in de onderzoekscommissie, door Cassidy Hutchinson. Zij was tijdens de bestorming en de dagen ervoor de rechterhand van Mark Meadows, Trumps stafchef. Volgens Hutchinson wist Trump maar al te goed dat het op 6 januari tot geweld kon komen. Hij wist dat betogers bewapend naar Washington zou komen. Cheney noemde Hutchinsons getuigenis een "ongelooflijk voorbeeld van moed, dapperheid en patriottisme". Amerikaanse media meldden onlangs dat Trump binnenkort al zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van 2024 zou kunnen aankondigen. Cheney zelf zei niet of ze zich ook kandidaat zou stellen. Na de bestorming van het Capitool keerde Cheney zich tegen Trump, waarop haar partij haar op een zijspoor zette. Het parlementslid moet momenteel vrezen voor haar zetel: de kans is groot dat ze bij de verkiezingen deze herfst uit het Huis van Afgevaardigden verdwijnt. Nadat ze als een van de weinige Republikeinen had ingestemd met de tweede impeachmentprocedure tegen Trump, kreeg ze al doodsbedreigingen.