Coupe du monde dames de hockey - Michelle Struijk concède que l'équipe est montée "un peu nerveuse" sur le terrain

Le score de 4-1 réussi par les Red Panthers contre l'Afrique du Sud en ouverture de leur Mondial de hockey, dimanche en Espagne, laisse penser à une victoire facile, mais ce fut loin d'être le cas. Avec 15 penalty corners obtenus et une dizaine d'occasions de plein jeu, les Belges ont dominé la rencontre mais ne menaient encore que par un but d'écart au moment d'aborder le 4e et dernier quart-temps.

"Ce ne fut certainement pas facile, les goals et le résultat sont là, mais il reste pas mal de détails à régler", concède la milieu de terrain Michelle Struijk. "Nous sommes montées un peu nerveuses sur le terrain. Cela explique peut-être notre difficulté à marquer aujourd'hui. Pour plusieurs filles il s'agissait de leur première Coupe du Monde et deux joueuses (Lucie Breyne et Alexia 'T Serstevens, ndlr) disputaient même leur tout premier tournoi international, mais cela ne peut qu'aller mieux par la suite." Un terrain trop vite sec en raison de la chaleur a provoqué de nombreux ratés inhabituels à ce niveau, émaillant la rencontre de part et d'autre pour les deux équipes. "Le terrain et la chaleur sont deux challenges pour nous. Ce sont deux aspects que nous ne pouvons changer mais plutôt nous adapter en cours de tournoi" Un avis partagé par son coach Raoul Ehren, qui met en cause l'horaire. "Cela ira mieux mardi et mercredi soir lorsque le soleil assèchera moins le terrain", a ajouté Ehren. (Belga)