Euro de futsal dames - Les Espagnoles conservent leur titre de championnes d'Europe

L'Espagne a remporté l'Euro de futsal féminin en s'imposant 3-3 (1-4 t.a.b.) contre le Portugal en finale, dimanche à Porto.

Dans un remake de la finale de la première édition, remportée par l'Espagne 4-0 en 2019, les Portugaises ont pris deux longueurs d'avance après les buts d'Ana Azevedo (11:08) et Pisko (18:22). Les Espagnoles, revenues dans le match grâce à un doublé d'Ale de Paz (19:34, 34:02), ont ensuite forcé les prolongations. Après des buts de Sanz (43:32) et Pisko (48:44), la décision s'est opérée lors de la séance de tirs au but, largement dominée par les tenantes du titre (1-4). En début de journée, l'Ukraine a décroché la médaille de bronze grâce à une victoire 1-2 contre la Hongrie. La Belgique avait manqué la qualification pour ce Final Four en terminant à la 2e place du groupe 3, remporté par les Ukrainiennes en octobre 2021. (Belga)