Intempéries - Des milliers d'habitants évacués en raison des inondations à Sydney

Les autorités ont enjoint les habitants de Sydney à quitter leur domicile en raison des dangereuses intempéries qui devraient se poursuivre jusqu'à mardi, a rapporté dimanche la chaîne de télévision australienne ABC.La région est touchée par de fortes pluies. Plus de 200 millimètres de précipitations sont tombés par endroits, avec des pics allant jusqu'à 350 millimètres. Selon divers médias australiens, les alentours de Sydney ont déjà enregistré quatre fois plus de précipitations que la normale au cours du mois de juillet. Les services de secours de l'État de Nouvelle-Galles du Sud ont émis des ordres d'évacuation pour plusieurs zones de faible altitude au sud-ouest de Sydney. Des photos montrent que les routes sont déjà sous eau en certains endroits. La ministre des Services d'urgence de Nouvelle-Galles du Sud, Steph Cooke, parle d'une situation de danger de mort. "Nous sommes désormais confrontés à des dangers sur plusieurs fronts : inondations soudaines, rivières qui sortent de leur lit et érosion côtière", a-t-elle déclaré. "Si vous savez que votre communauté locale est sujette aux inondations, soyez prêt à évacuer à tout moment." Les services d'urgence ont dû répondre à plus de 1.400 appels en 24 heures. Vingt-neuf opérations de sauvetage ont été menées. La région avait déjà été touchée par des inondations en mars. Les services météorologiques avertissent que l'eau pourrait atteindre des niveaux tout aussi élevés cette fois-ci. (Belga)