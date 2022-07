Le trafic ferroviaire interrompu entre Ostende et Bruges

Le trafic ferroviaire a été interrompu dimanche en début de soirée entre Ostende et Bruges en raison d'un accident entre un train et une voiture à hauteur de Varsenare, indique Infrabel, le gestionnaire du réseau.Des bus de remplacement ont été mis en service. A Ostende, les voyageurs se voient conseiller de prendre le tram jusqu'à Blankenberge où ils pourront prendre un train pour rentrer chez eux. L'offre de la SNCB entre Blankenberge et Bruges a été renforcée, selon un porte-parole de la SNCB. Le train impliqué dans l'accident, qui reliait Eupen à Ostende, transportait quelque 200 voyageurs qui ont été évacués (Belga)