Meilleur résultat de la saison pour Laurens Vanthoor au Norisring

Quatrième de la Course 1 le samedi, Laurens Vanthoor (Porsche 911 GT3 R SSR Performance) a signé son meilleur résultat de la saison lors de la quatrième manche du DTM, sur le circuit urbain du Norisring, en Allemagne.

Le samedi, la Course 1 du championnat allemand a été particulièrement chaotique avec plusieurs accrochages. Sur les 27 voitures au départ, seules 11 ont vu l'arrivée. Avec une Porsche abimée, le Limbourgeois Laurens Vanthoor est parvenu à éviter les plus gros ennuis pour terminer à la 4e place, après être parti 13e. Il s'agit là de son meilleur résultat de la saison. En Course 2 ce dimanche, il n'est pas parvenu à rééditer sa performance et s'est contenté d'une lointaine 16e place. Quant au Ucclois Esteban Muth (BMW M4 Walkenhorst Motorsport), il a fait partie des nombreuses victimes de la Course 1, se faisant percuter au premier virage. La voiture étant trop endommagée, il n'a même pas pu prendre le départ de la Course 2. Les deux courses ont été remportées par l'Autrichien Thomas Preining (Porsche 911 GT3 R Team Bernhard) et le Brésilien Felipe Fraga (Ferrari 488 Alpha Tauri AF Corse). Au championnat, l'Italien Mirko Bortolotti (Lamborghini Huracan GRT) est le nouveau leader avec 89 points. Laurens Vanthoor est 15e avec 30 points. La prochaine course aura lieu du 26 au 28 août sur le circuit du Nürburgring, en Allemagne. (Belga)