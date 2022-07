Paradise City a attiré des dizaines de milliers de visiteurs en trois jours

Le festival de musiques électroniques Paradise City, qui se déroule à Perk (Steenokkerzeel, Brabant flamand), a attiré des dizaines de milliers de visiteurs en l'espace de trois jours.

Quelque 10.000 festivaliers ont déambulé vendredi, premier jour du festival, dans le parc du château de Ribaucourt, à Perk. Le lendemain, le festival était sold-out avec quelque 12.000 fêtards. Dimanche, pour son dernier jour, le festival attend environ 10.000 personnes. Plusieurs grands noms de la pop et de la dance se trouvaient à l'affiche du festival, parmi lesquels Shanti Celeste, Maribou State, John Talabot et Nico Morano. Dimanche soir, Fatima Yamaha et Hunee refermeront l'édition 2022 de l'événement brabançon, qui se distingue par son caractère durable et écologique. Le festival a inauguré cette année une scène supplémentaire, portant à cinq le nombre de scènes présentes sur le site. "Nous sommes très satisfaits", a commenté l'organisateur Gilles De Decker. "Les dieux de la météo sont avec nous, l'atmosphère est festive", a-t-il ajouté. Pour la première fois, le festival prévoit des trains de nuit afin que les gens puissent rentrer chez eux après les festivités. Depuis la gare de Vilvorde, les festivaliers peuvent ainsi rentrer à Malines/Anvers ou à Bruxelles/Gand. Jusqu'à présent, quelque 2.000 festivaliers ont profité de cette possibilité. Plus tôt dans la journée dimanche, les organisateurs avaient envoyé une notification via l'application du festival mettant en garde contre la consommation de drogues. Plusieurs personnes ont en effet été emmenées au poste de premiers secours en raison d'une consommation excessive de stupéfiants. Par mesure de précaution, une personne a même été emmenée à l'hôpital mais son état s'est amélioré. (Belga)