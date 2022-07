Wimbledon - Quatre Belges en double, dont Elise Mertens, lundi à Wimbledon

Quatre joueurs belges monteront sur les courts des Internationaux de tennis de Grand-Bretagne, lundi sur le gazon de Wimbledon. Parmi eux se trouve Elise Mertens, tenante du titre en double dames.

Associée à la Chinoise Shuai Zhang (WTA 4 en double) avec qui elle forme la première tête de série, la Belge, N.1 mondiale de la spécialité, défiera, en 2e rotation sur le court N.15, l'Ukrainienne Nadiia Kichenok (WTA 56) et la Roumaine Raluca Olaru (WTA 54), têtes de série N.15, pour une place en quarts de finale. Les trois autres joueurs belges, Alessio Basile, Alexander Blockx et Gilles Arnaud Bailly, entameront leur parcours dans le tableau du double garçons. Sur les courts principaux, l'Australien Nick Kyrgios (ATP 40), vainqueur d'un duel chahuté contre Stefanos Tsistsipas au 3e tour, défiera l'Américain Brandon Nakashima, 20 ans et 56e mondial, en première rotation sur le Centre Court. Après l'alléchant match entre l'Espagnole Paula Badosa (WTA 4) et la Roumaine Simona Halep (WTA 18), ancienne lauréate, pour une place en quarts de finale du tableau féminin, Rafael Nadal (ATP 4/N.2) affrontera le Néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 25/N.21) lors du 3e et dernier match de lundi sur le Centre Court. Tombeuse de la N.1 mondiale Iga Swiatek samedi, qui restait sur 37 matches sans défaite, la Française Alizé Cornet (WTA 37) tentera de continuer sur sa lancée face à l'Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 44). Une victoire lui permettrait d'atteindre les quarts de finale et ainsi égaler sa meilleure performance en Grand Chelem, réalisée en début de saison à l'Open d'Australie. (Belga)