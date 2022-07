Le sud-est de l'Europe touché par des feux de forêt

Le nombre de feux de forêt ne cesse de croître dans le sud-est de l'Europe. Dans la nuit de dimanche à lundi, les flammes ont envahi plusieurs endroits en Grèce, notamment le nord de la péninsule du Péloponnèse. Les habitants de plusieurs villages ont été évacués par précaution. La Croatie et l'Albanie font également face à des feux.

Les pompiers grecs font actuellement état d'une centaine d'incendies par jour. Tous ne se transforment pas en brasiers mais la vigilance reste de mise là où le vent souffle fort. L'année dernière, suite à une vague de chaleur et une sécheresse de grande ampleur, des dizaines de milliers d'hectares de forêt ont brulé partout en Grèce. Pour éviter une nouvelle catastrophe, des pompiers d'autres pays européens se sont portés volontaires pour aider la Grèce à contenir le feu autant que possible et ce, dès le début. Des incendies ont également éclaté en Croatie. Le week-end dernier, 15 hectares de forêt sont partis en fumée près de la ville de Novak. Les pompiers ont survolé la zone en hélicoptères afin d'éteindre le feu. Un hectare de forêt a été réduit en cendres sur l'île adriatique de Brac, près de Split. L'incendie a été provoqué par une voiture en feu au bord de la route, selon les médias croates. En Albanie, le feu a détruit six zones s'étendant au total sur 30 hectares. Celui-ci était alimenté par la sécheresse, la chaleur et des vents violents. Pas loin de la ville portuaire de Vlora, les flammes se sont approchées des oliveraies et des vergers. Les zones forestières intérieures de Kruja ont également été touchées. (Belga)