Mondiaux d'athlétisme - Anne Zagré va rejoindre Eugene en confiance après une belle prestation à La-Chaux-de-Fonds

Anne Zagré a signé le meilleur chrono de saison sur 100 mètres haies lors du meeting de La-Chaux-de-Fonds, dimanche en Suisse. La Bruxelloise de 32 ans a réalisé le temps de 12.95, améliorant sa meilleure marque de l'année de 5 centièmes.

Zagré, dont le record de Belgique se situe à 12.71, a profité des conditions idéales et des 992 mètres d'altitude de la ville du canton de Neuchâtel. En séries, elle a signé le temps de 12.80 mais celui-ci n'a pas été validé en raison d'un vent favorable de 2,1 mètres par seconde. Zagré s'envolera en confiance pour Eugene et ses Mondiaux, qui se tiendront du 15 au 24 juillet dans l'Oregon. Robin Vanderbemden était aussi présent en Suisse, où il a signé son meilleur temps de la saison en 20.51, s'approchant de son record personnel de 20.43, qui remonte à 4 ans. Le Belge de 28 ans ne disputera pas les Mondiaux et a précisément besoin d'un temps de 20.43 pour se qualifier pour l'Euro de Munich. (Belga)