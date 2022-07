Rock Werchter - Les Red Hot Chili Peppers clôturent la 46e édition de Rock Werchter

Les Red Hot Chili Peppers ont clôturé dimanche la 46e édition de Rock Werchter. La présence du groupe américain sur la scène principale du festival avait longtemps été incertaine, car il avait dû annuler un concert à Glasgow en Écosse vendredi pour raisons médicales. Les organisateurs avaient finalement confirmé sa venue dimanche vers midi.Les RHCP ont livré un concert sans faille dimanche, jouant leurs titres les plus célèbres parmi lesquels "Californication" et "Give It Away" en version longue. Les morceaux favoris du public, "Under The Bridge" et "By The Way", ont également été interprétés vers la fin. Le feu d'artifice a ensuite marqué la fin de Rock Werchter 2022. Plus tôt dans la soirée, The Killers avaient également offert une performance exceptionnelle aux festivaliers. La plaine a vibré au son des tubes du groupe américain et, le temps d'un morceau, un jeune homme issu du public a été invité à venir jouer de la batterie aux côtés des musiciens. Meute a également transporté les festivaliers du Klub C. La fanfare techno originaire de la ville allemande de Hambourg a fait danser le chapiteau en l'espace de quelques secondes. Le concert de ces 11 hommes, tout de rouge vêtus, a marqué les esprits. Un des points culminants de Werchter. (Belga)