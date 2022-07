Trafic ferroviaire rétabli entre Ostende et Bruges

Le trafic ferroviaire entre Ostende et Bruges a été rétabli, a annoncé lundi le gestionnaire du réseau Infrabel.Le trafic ferroviaire entre les deux villes de Flandre occidentale avait été interrompu dimanche peu après 18h00 en raison d'un accident entre un train et une voiture à hauteur de Varsenare. L'automobiliste, un homme de 69 ans, est décédé. La liaison ferroviaire est rétablie depuis 00h30 et la situation à Varsenare est revenue à la normale, a précisé Infrabel. (Belga)