Un glacier s'effondre dans les Alpes italiennes: une quinzaine de personnes disparues

Une quinzaine de personnes sont toujours portées disparues dimanche soir à la suite de l'effondrement du glacier de la Marmolada dans les Alpes italiennes, rapporte l'agence de presse Ansa.

Un énorme bloc s'est détaché dimanche après-midi du glacier de la "reine des Dolomites", provoquant une avalanche qui a fait au moins six morts et huit blessés. Les services de secours craignent que le nombre de victimes n'augmente encore. Seize voitures, dont les propriétaires n'ont pas encore été retrouvés, ont en effet été dénombrées sur le parking qui se trouve au pied du massif montagneux et d'où partent les sentiers d'ascension. "Nous ne savons pas encore si les voitures appartiennent à des personnes décédées ou disparues, ou à des personnes qui n'ont rien à voir avec l'accident", a déclaré le président de la province autonome de Trente, Maurizio Fugatti. (Belga)