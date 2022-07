Championnat d'Europe d'athlétisme U18 - Ides Verhulst à 23 centimètres du podium au disque

Avec un lancer à 57m95, Ides Verhulst, 16 ans, a terminé quatrième mardi de la finale du disque des Championnats d'Europe d'athlétisme U18 à Jérusalem, en Israël.

Mardi, Verhulst a amélioré de dix centimètres son record personnel établi voici un mois et demi, mais il a loupé de 23 centimètres la médaille de bronze, qui est revenue au Roumain Mihai Damian Motorca (58m18). L'Ukrainien Mykhailo Brudin (64m51) et le Néerlandais Yannick Rolvink (63m06) ont pris les deux premières places. Noor Koekelkoren et Camille Sonneville ont été sortis en demi-finales du 100m haies. Koekelkoren a amélioré record personnel en 13.55, synonme de dixième place. Pas dans le rythme, Sonneville s'est classée 23e en 14.38. (Belga)