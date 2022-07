Coupe du monde dames de hockey - Les Red Panthers proches des barrages après leur défaite 0-2 devant l'Australie

Les Red Panthers se sont inclinées 0-2 (mi-temps: 0-0) devant l'Australie, 3e nation mondiale, dans leur 2e match du groupe D de la Coupe du monde de hockey (dames), mardi soir à Terrassa, en Espagne. Cette défaite écartera vraisemblablement la Belgique de la 1ère place de la poule, qui donnait accès directement aux quarts de finale. Un point mercredi dans leur dernier match de groupe contre le Japon (18h00) assurerait toutefois la présence des Belges en barrages (8e de finale), réservés aux 2e et 3e de poule.

Les buts des Hockeyroos ont été inscrits dans le 3e quart-temps, coup sur coup, par Greta Hayes (39e) et Rebecca Greiner (40e). Dans l'autre match du groupe, le Japon a partagé l'enjeu 3-3 avec l'Afrique du Sud. Au classement, l'Australie mène la poule avec 6 points, devant la Belgique (3), alors que le Japon et l'Afrique du Sud ferment la marche avec une unité. Les joueuses de Raoul Ehren concluront la phase de poules mercredi contre le Japon (18h), soit leur 3e match en 4 jours. Seule la première équipe au terme du 1er tour rejoindra directement les quarts de finale. Les autres (2e et 3e) devront passer par un barrage à Amstelveen, aux Pays-Bas, qui sont coorganisateurs du tournoi. (Belga)