Près d'1,5 million d'euros récoltés par la Fondation Roi Baudouin, 112 projets soutenus

L'ampleur des inondations de la mi-juillet 2021 avait suscité un élan de générosité des Belges, souhaitant apporter une contribution financière pour soutenir les personnes sinistrées. La Fondation Roi Baudouin (FRB) a ainsi collecté près de 5.000 dons, pour un total avoisinant 1,5 million d'euros, communique-t-elle mardi.

La Fondation a également puisé dans ses ressources à hauteur de 500.000 euros ce qui fait qu'un total de deux millions d'euros ont pu être consacrés pour soutenir 112 projets. Une grosse partie des dons (plus de 820.000 euros) a été récoltée par le Fonds régional Bürgerfonds Ostbelgien, actif en Communauté germanophone. La somme a permis d'aider les victimes des inondations dans les cantons de l'Est ainsi que dans les communes limitrophes en Wallonie et en Allemagne. D'autres Fonds gérés par la Fondation Roi Baudouin ont aussi collecté des dons, permettant notamment d'octroyer des moyens supplémentaires à la Croix-Rouge, aux pompiers, à des écoles, musées, associations, détaille la Fondation. Cette dernière a également profité de son expertise pour aider des organisations à collecter des dons, comme la Fédération belge des professionnels de l'humour ou des cercles de donateurs dans le domaine du patrimoine. Enfin, la FRB a dégagé des moyens propres, notamment pour soutenir à hauteur de 100.000 euros le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté ou pour l'initiative "Vis mon village", destinée aux communes rurales sinistrées. Trente-six projets ont ainsi reçu un soutien total de 163.979 euros pour (re)créer une dynamique sociale dans des villages victimes des inondations. (Belga)