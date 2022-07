Tentative de braquage au Night&Day de la place de la Station à Namur

Une tentative de braquage a eu lieu lundi matin au magasin Night&Day de la place de la Station, à Namur, indique mardi le parquet namurois. L'auteur a pu être interpellé.L'homme, largement connu de la justice pour le même type de faits, est rentré dans le magasin peu avant 08h00. Capuche sur la tête, il a brandi une arme factice pour accéder à la caisse, qu'il n'a pas réussi à ouvrir, repartant bredouille. Il a ensuite été identifié via les caméras, puis privé de liberté et placé sous mandat d'arrêt pour tentative de vol avec violence et récidive. (Belga)