Wimbledon - David Goffin s'incline en 5 sets face à Cameron Norrie en quarts de finale

David Goffin n'a pas réussi à se qualifier pour la première demi-finale de Grand Chelem de sa carrière. Mardi, le Liégeois, 58e joueur mondial, s'est incliné 3-6, 7-5, 2-6, 6-3, 7-5 face au Britannique Cameron Norrie (ATP 12). La rencontre a duré 3 heures et 28 minutes.

Pour le quatrième quart de finale de sa carrière dans un tournoi majeur, après Roland-Garros 2016, l'Open d'Australie 2017 et Wimbledon 2019, Goffin commençait bien la rencontre, s'offrant le premier set grâce à un break à 2-3. Dans le deuxième set, il manquait d'emblée une balle de break puis en manquait trois à 2-2. Le N.1 belge prenait le service de son adversaire pour mener 3-4, mais Norrie débreakait dans la foulée. Le Britannique allait finalement revenir à une manche partout sur le service de Goffin (7-5). Goffin expédiait le troisième set en 27 minutes grâce à deux breaks sur les deux premiers services de Norrie. Il cédait une fois sa mise en jeu (2-4) mais reprenait aussitôt le service du Britannique. Porté par le public du Court N.1, Norris ne s'avouait pas vaincu et arrachait une cinquième manche après notamment un huitième jeu très disputé dans lequel il faisait le break (5-3) après avoir notamment demandé, avec succès, un 'challenge' sur un ace de Goffin. Dans le set décisif, Goffin gaspillait d'emblée une balle de break. Le tournant survenait à 5-5, lorsque sur le service du Belge, Norrie réussissait un jeu blanc et s'offrait l'occasion de servir pour le match. Goffin écartait une première balle de match, mais envoyait la seconde dans le filet, ce qui qualifiait Norrie pour la première demi-finale de sa carrière en Grand Chelem. En demi-finales, Norrie affrontera le Serbe Novak Djokovic (ATP 3), qui a renversé l'Italien Jannik Sinner (ATP 13) 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2. (Belga)