Wimbledon - Elise Mertens joue son quart de finale du double mercredi

Elise Mertens, associée à la Chinoise Zhang Shuai, avec qui elle forme la paire tête de série N.1, dispute mercredi son quart de finale du double à Wimbledon contre la paire formée par la Chilienne Alexa Guarachi et la Slovène Andreja Klepac (N.7). Le match se jouera en deuxième rotation (pas avant 14h) sur le court N.3.

Le Central accueillera les quarts de finale du simple, avec d'abord la Roumaine Simona Halep contre l'Américaine Amanda Anisimova chez les dames, puis l'Américain Taylor Fritz contre l'Espagnol Rafael Nadal chez les messieurs. Sur le Court N.1, l'Australienne Ajla Tomljanovic jouera contre la Kazakhe Elena Rybakina avant le duel entre le Chilien Cristian Garin et l'Australien Nick Kyrgios. La journée verra aussi les deux juniors Alexander Blockx et Gilles Arnaud Bailly jouer leur troisième tour en simple, respectivement contre le Suisse Kilian Feldbausch (court N.15, première rotation) et l'Espagnol Martin Landaluce (court N.14, 2e rotation). Bailly sera aussi engagé dans le 2e tour du double, aux côtés du Tchèque Jakub Nicod, contre les Américains Aidan Kim et Cooper Williams (court N.7, 4e rotation). Deuxième tour du double garçons aussi pour Alessio Basile, avec le Slovaque Peter Benjamin Privara,face aux Espagnols Martin Landaluce et Pedro Rodenas (court N.4, 4e rotation). Kim Clijsters, en double dames avec la Suissesse Martina Hingis, et Xavier Malisse, en double messieurs aux côtés de Marcos Baghdati, disputeront le tournoi des légendes. (Belga)