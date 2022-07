Euro féminin 2022 - Premier entraînement sur le sol anglais pour les Red Flames

Les Red Flames se sont entraînées pour la première fois sur le sol anglais mercredi soir en vue de leur premier match de poule de l'Euro 2022, face à l'Islande dimanche.

Les 25 joueuses, dont les réservistes Jill Janssens et Leni Onzia, ont pris part à une séance d'entraînement dont seules les quinze premières minutes étaient ouvertes à la presse. La séance a eu lieu sur le terrain d'entraînement Wigan Athletic, équipe de deuxième division anglaise. Une interrogation subsiste concernant l'état de la cheville de Laura Deloose qui s'était blessée lors du dernier match de préparation contre le Luxembourg. Mercredi, la défenseuse d'Anderlecht a participé à une séance d'entraînement comportant des exercices avec ballon et de la course. Vendredi à 12h30 heure belge (11h30 heure locale), les Red Flames s'entraîneront pour la deuxième fois sur le sol anglais. Leur premier match est prévu dimanche à 18 heures au Etihad Academy Stadium de Manchester. Ensuite, Tessa Wullaert et ses coéquipières rencontreront la France (le 14 juillet à Rotherham) et l'Italie (le 18 juillet, toujours à Manchester). (Belga)