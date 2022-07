Invasion de l'Ukraine - La Lettonie va rétablir le service militaire obligatoire

Le ministre letton de la Défense Artis Pabriks a annoncé mardi la restauration du service militaire obligatoire dans un contexte de tensions croissantes avec la Russie voisine et de guerre en Ukraine."Le système militaire actuel de la Lettonie a atteint ses limites. En même temps, nous n'avons aucune raison de penser que la Russie va changer de comportement", a expliqué M. Pabriks à la presse. La Lettonie avait abandonné le service obligatoire après avoir rejoint l'Otan. Depuis 2007, l'armée de ce pays balte membre de l'Union européenne est constituée de militaires de carrière et de volontaires de la Garde nationale qui servent dans l'infanterie à temps partiel le weekend. Le pays de moins de deux millions d'habitants, frontalier du Bélarus et de la Russie, ne compte actuellement que 7.500 soldats en service actif et membres de la Garde nationale, soutenus par 1.500 soldats de l'Otan. Selon M. Pabriks, le service militaire obligatoire, qui ne concernera que les hommes, sera rétabli en 2023. Gatis Priede, membre de la Garde nationale, a salué cette décision, la "meilleure nouvelle" qui, selon lui, aurait dû être prise au moment de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. "C'est la bonne chose à faire: former davantage de réservistes pour notre armée et pour la force globale de l'Otan, qui fait encore cruellement défaut dans la région de l'Europe du Nord et de la Baltique", a-t-il déclaré à l'AFP. M. Pabriks a aussi annoncé un projet de construction d'une base militaire près de la ville de Jekabpils (sud-est), qui serait plus proche de la frontière russe que l'actuelle base d'Adazi. (Belga)