La ministre Dedonder inaugure les nouveaux bâtiments de l'Institut géographique national

La ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS) a officiellement inauguré mercredi les nouveaux bâtiments de l'Institut géographique national (IGN) sur le Campus Renaissance à Bruxelles. L'IGN s'est installé à côté de l'École royale militaire (RMA) durant la pandémie de Covid-19, mais son ouverture a été retardée jusqu'à présent à cause de la crise sanitaire.L'IGN était précédemment hébergé dans l'abbaye de La Cambre. Au 19e et au début du 20e siècle, il partage les bâtiments avec la RMA. Cette dernière ira ensuite s'installer sur le Campus Renaissance. Les locaux de La Cambre sont ensuite peu à peu désertés au fur et à mesure de la numérisation et seule l'imprimerie du ministère de la Défense et de l'IGN y restera jusqu'en 2020. Après 150 ans, l'institut géographique a donc finalement totalement déménagé et est, depuis lors, à nouveau lié à l'école militaire. "C'est avec enthousiasme que nous avons saisi l'opportunité de cette relocalisation pour nous lancer dans une profonde transformation", a déclaré Ingrid Vanden Berghe, administratrice générale de l'IGN. Cette transformation s'exprime notamment à travers la numérisation des processus de travail et le déblocage d'un million d'euros destiné à investir dans des projets innovants et réduire l'empreinte écologique. La ministre Dedonder a souligné que l'accès à des géodonnées fiables et standardisées renforçait les capacités de la Défense. L'IGN fournit par exemple des cartes en 3D dans lesquelles les obstacles, tels que les éoliennes, sont cartographiés. "Elles soutiennent très concrètement une meilleure gestion des crises et des catastrophes et contribuent à réduire leur impact sur les citoyens et la société", a expliqué Mme Dedonder. (Belga)